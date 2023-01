VIDEO | Omicidio Alice Neri, chiesta la scarcerazione di Gaaloul. Parla l'Avv. Ghini

Martedì l'udienza davanti al Tribunale della Libertà per decidere le sorti del 29enne accusato dell'omicidio di Alice Neri in attesa del processo

Martedì 24 gennaio si terrà presso il Tribunale del Riesame di Bologna (Tribunale della Libertà, ndr) l'udienza per discutere della scarcerazione di Mohamed Gaaloul, il 29enne tunisino indagato per l'omicidio di Alice Neri.

La difesa dell'indagato, rappresentata dall'Avvocato Roberto Ghini, ha infatti impugnato l'ordinanza con cui era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere del 29enne. Secondo la Procura, a carico dell'uomo ci sarebbero "gravi indizi di colpevolezza" che giustificherebbero la sua carcerazione preventiva, mentre così non sarebbe secondo la difesa.

A pesare sul destino di Gaaloul, potrebbe essere quello che gli inquirenti hanno interpretato come tentativo di fuga e che lui, davanti al Giudice per le Indagini Preliminari, ha sottolineato essere soltanto la risposta ad un'offerta di lavoro: ricordiamo che il 29enne è stato raggiunto da un mandato di arresto europeo, lo scorso 14 dicembre, mentre si trovava in Francia.

"Ho potuto vedere gli atti delle indagini fatte fino a fine novembre, ma il Pubblico Ministero ha depositato altri due faldoni che provvederò ad esaminare, e all'esito farò le mie valutazioni" ha detto l'Avv. Ghini, "Non escludo di avvalermi della facoltà di proroga". L'udienza di discussione davanti al Tribunale del Riesame potrebbe quindi slittare di qualche giorno: "Se sono gli stessi elementi discuterò il riesame quel giorno, diversamente potrei chiedere un rinvio".

Gli scenari che potrebbero aprirsi in seguito alla richiesta del riesame sono diversi: la custodia cautelare in carcere potrebbe essere confermata, annullata o riformata in una misura cautelare meno restrittiva della libertà personale dell'indagato.