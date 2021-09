VIDEO | Rigotti su pandemia e vaccino: "Abuso di potere dei governi"

"Non mi sarei aspettata di vedere in Europa un atteggiamento di abuso di potere da parte dei governi, come anche negli Stati Uniti, paesi paladini della libertà liberale e dei diritti". Così alla 'Dire' la filosofa Francesca Rigotti in sala stampa a Modena ha approfondito la presentazione della sua lezione magistrale dedicata alla filosofa ebrea Judith Shklar e al suo saggio sul 'Liberalismo della paura'. "Immagino- ha continuato la filosofa riferendosi alla cronaca- che questo abuso sia giustificato dalla paura dei governati che delegano poteri straordinari senza controllo, senza garanzie e diritti".

Un processo che secondo Rigotti è stato sicuramente spinto dall'emergenza sanitaria: "si è marciato sulla paura e si sono inculcate paure fittizie e immaginarie. Ancora adesso si dice 'chi non si vaccina ha paura del vaccino', in questo modo si minimizza la dignità e le motivazioni delle persone". Non ha esitato la filosofa, commentando sempre la situazione attuale, a parlare di "ricatto" anche a proposito della vaccinazione, "è molto più dignitoso rivolgersi alla responsabilità e anche i media- ha concluso- ci hanno messo lo zampino".

(DIRE)