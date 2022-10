VIDEO | Ripartono le attività di Ness1Escluso: 11 attività gratuite per circa 150 ragazzi

Sono state presentate nel box del Crossfit Modena le attività della sesta stagione sportiva di Ness1 Escluso.

Ness1 Escluso è un progetto voluto da Fabio Galvani che dal 2017 a Modena offre la possibilità di praticare attività sportiva in modo gratuito a persone con disabilità cognitive o disturbi dello sviluppo. Ness1 Escluso è un ente del Terzo Settore di Modena, una realtà strutturata e apprezzata da famiglie, associazioni e istituzioni.

Sono circa 150 i bambini e i ragazzi, dai tre ai anni ai cinquanta, che ogni settimana, da ottobre a maggio, partecipano gratuitamente ai corsi di 13 attività sportive: Crossfit, Calcio, Pilates, Psicomotricità, Boot on the Ground (piccoli e grandi), Karate (piccoli e grandi), Bowling, Boxe, Multisport, Tennis, Danza Aerea, Parkour, Outdoor-Arrampicata. I corsi si svolgono presso palestre e strutture sportive del territorio ed i ragazzi sono seguiti da educatori e allenatori specializzati. Per Ness1 Escluso lo sport è una straordinaria opportunità di inclusione, benessere, socialità e divertimento. Un'offerta che è andata ad aumentare nel corso degli anni e che mantiene la sua peculiarità di voler essere completamente gratuita per essere si sostegno a ragazzi e famiglie al 100%.

Un progetto che si sviluppa grazie al passaparola ma anche grazie alla collaborazione con gli enti e i Servizi Sociali attraverso incontri per portare sempre più lontano il messaggio del Ness1Escluso