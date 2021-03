VIDEO | Ripartono i vaccini con Astrazeneca, una serata al centro vaccinale di Modena

Sono ripartite le vaccinazioni serali anche con astrazeneca presso i punti vaccinali del territorio. In questa fascia saranno vaccinati prevalentemente gli operatori sanitari privati.

L'attuale ripartizione delle fasce prevede che in mattinata vi siano gli over 80 e 75/79 . Nel pomeriggio le Forze dell'Ordine mentre in serata gli operatori sanitari privati.

Restano ancora sospese le vaccinazioni al personale universitario, mentre il personale delle scuole lo fanno i medici di famiglia (quindi non punto vaccinale).