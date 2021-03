VIDEO | Ristoratori, palestre e turismo. Tutti in piazza per sostegni adeguati

C'erano proprio tutte le categorie in piazza Geande questo pomemriggio.

Dai vari ristoratori del territorio ai proprietari di palestre agli operatori turistici e tutte quelle piccole e medie attività che hanno fortemente risentito della situazione legata alla pandemia. Circa 300 persone in Piazza Grande per manifestare tutto il loro dissenso sulle scelte sia dello scorso governo sia di quello attuale in merito ai Ristori e le agevolazioni economiche.

Cartelli striscioni magliette e un susseguirsi di relatori per una protesta all'insegna del rispetto delle norme anti covid.