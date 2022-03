VIDEO | Rincari e ristorazione. Corghi: "Teniamo duro ma alcune materie prime scarseggiano"

I rincari che stanno colpendo molti settori non risparmiano certo la ristorazione, in particolare l'approvvigionamento di alcune materie prime. A far luce su queste problematiche è Stefano Corghi, Chef e presidente del Consorzio Modena a Tavola che sottolinea come alcuni alimenti siamo estremamente colpiti dai rincari; come il caso del pesce che sta aumentando il suo prezzo a causa del rincaro sul gasolio che i pescherecci utilizzano.