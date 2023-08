VIDEO | Bimbi saharawi ospiti a Modena: "Nati nel deserto, sono affascinati dalla natura"

Hanno tutti circa otto anni, i 15 bambini e bambine Saharawi ospitati a Modena nel mese di agosto che questa mattina, venerdì 18 agosto, hanno incontrato nella sala di Rappresentanza del Municipio l’assessore Andrea Bosi che ha rinnovato l’accoglienza in città, ripresa solo quest’anno dopo la sospensione dovuta all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia.

Il gruppo proveniente dal distretto di Aiun, al quale si sono uniti anche due quindicenni che in luglio hanno partecipato come pugili alle Olimpiadi del Tricolore a Reggio Emilia, era accompagnato da Silvia Bellettini dell’associazione Kabara Lagdaf che da molti anni organizza il progetto di accoglienza dei bambini Saharawi in città e provincia e dai volontari dell’associazione.