VIDEO | Capriolo salvato da una vasca accanto al Secchia dove era rimasto intrappolato

La chiamata arriva da un'operatore di una piattaforma Aimag, dove passa l'acqua del fiume Secchia tra Marzaglia e Rubiera. Durante il suo giro di controllo un operatore ha visto dentro alla vasca un capriolo stremato ed infreddolito. Subito ha attivato, il Centro Il Pettirosso ha raggiunto l'infrastruttura, constatando le difficoltà dell'animale, debole e infreddolito.

Purtroppo alla vista degli operatori l'animale si butta e attraversa la vasca, ma alla fine riesce a finire nella rete, per poi ssere immobilizzato e trasportato in sicurezza al Centro Fauna per la cura e la ripresa fisica.