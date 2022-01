VIDEO | Sciare in sicurezza, i consigli dell’Ausl per evitare infortuni e incidenti

Sciare in sicurezza: per fornire informazioni utili ai cittadini l'Ausl ha aprto uno sportello dedicato in cui si spiega quali sono le raccomandazioni per chi pratica questa tipologia di sport.

In particolare, l’Ausl di Modena in collaborazione col Consorzio del Cimone garantisce l’intervento in caso di incidenti insieme alle altre realtà che garantiscono questa attività e promuove una adeguata preparazione fisica prima di andare a sciare per tutti i modenesi che decidono di farlo.