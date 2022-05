VIDEO | Il discorso integrale di Sergio Mattarella nel decennale del sisma emiliano

Le parole del Presidente della Repubblica pronunciate dal palco del Teatro Facchini di Medolla, durante la visita per il decimo anniversario del terremoto del 2012.

Al termine degli interventi a Medolla, il Capo dello Stato ha lasciato lo stabile, intrattenendosi per un paio di minuti insieme ai bambii delle scolaresche presenti in piazza. A seguire presenzierà all’inaugurazione della ‘Stazione Rulli Frulli’, nuova sede dell’orchestra simbolo dell’inclusione sociale, ricavata dalla riqualificazione della locale ex autostazione. Ingresso per il pubblico da via Bonicatti.