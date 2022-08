VIDEO | Taxibus serale: il nuovo servizio di trasporto di Seta

Modena avrà un servizio di trasporto pubblico serale, riservato agli abbonati SETA, per gli studenti universitari, i pendolari, i lavoratori e coloro che desiderino fruire delle opportunità ricreative offerte dalla città. Dal 5 settembre sul territorio comunale sarà attivo, in via sperimentale, il servizio di Taxibus serale, dalle 20.30 all’una, con tariffe a partire da 4 euro per il singolo abbonato, che diminuiranno all’aumento del numero di viaggiatori. Ad esempio, 3 viaggiatori pagheranno 2,6 euro a testa.