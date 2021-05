VIDEO | Sindacati e scuola: 10 giorni di mobilitazione per chiedere attenzione e garanzie

I sindacati della scuola Flc/Cgil, Cisl/Scuola, Uil/Scuola Rua e Snals/Confsal di Modena hanno proclamato 10 giorni di mobilitazione dal 10 al 20 maggio con assemblee on line che copriranno tutti i luoghi di lavoro della provincia e una manifestazione conclusiva il 20 maggio davanti alla Prefettura.

"A più di un anno dall’inizio della pandemia e nel secondo anno scolastico in cui le lezioni in presenza sono state caratterizzate da innumerevoli stop and go, e le criticità hanno pesantemente condizionato la vita delle scuole, dai trasporti insufficienti, fino ai sistemi di tracciamento saltati e agli screening mancati, le Organizzazioni Sindacali della scuola si confronteranno con le lavoratrici e lavoratori e insieme a loro condivideranno le proposte di interventi e investimenti urgenti e necessari per l’avvio del prossimo anno, per evitare che la scuola continui a pagare uno dei prezzi più cari della crisi pandemica e sociale."

Si tratta della prima mobilitazione sindacale del mondo della scuola a livello nazionale, da Modena infatti si vuol dare un segnale del disagio e delle difficoltà del mondo della scuola a causa di errori che dopo un anno di emergenza non si sarebbero dovuti ripetere.