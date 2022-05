VIDEO | Crollo a Marano, il sindaco: "Un grande spavento, ma sono tutti fuori pericolo"

Poco prima delle ore 20 di ieri sera si è verificato un crollo all’interno di un’abitazione a Marano sul Panaro, in via Cavarola 9, proprio accanto alla chiesa parrocchiale. Il crollo ha riguardato una porzione del pavimento del primo piano e ha causato sei fetiti, tra cui due bambini. Queste le riflessioni del sindaco Giovanni Galli, che ora sta gestendo insieme alla macchina comunale l'accoglienza delle famiglie che sono state sfollate in attesa di capire se la porzione di stabile non danneggiata può considerarsi agibile.