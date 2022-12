VIDEO | Qualità della vita a Modena: Il 58% dei cittadini non ritiene sicura la città

Promossi in base all'indagine Udicon, la qualità della Pubblica Amministrazione, il servizio raccolta rifiuti e il trasporto pubblico locale; più problematica la percezione di legalità nelle città e la sicurezza stradale, così come i tempi di attesa per mettersi in contatto col medico curante o per fare una visita. E’ un quadro tra luci e ombre quello che emerge dall’Indagine sulla Qualità della Vita realizzata da U.Di.Con. Emilia-Romagna e presentata in occasione del IV° Congresso regionale dell’associazione al Forum Monzani di Modena, in corso di svolgimento tra venerdì 16 e sabato 17 dicembre. La ricerca è stata realizzata nel mese di novembre, ma molti dei dati – sia quelli aggregati a livello regionale che quelli sui singoli capoluoghi – sono già disponibili.

Il campione dell’indagine è rappresentato da 1000 questionari somministrati in ciascuno dei 9 Comuni capoluogo con l’aggiunta del Comune di Cesena, per un numero complessivo di 10mila questionari analizzati per tutta l’Emilia-Romagna.

Le singole domande hanno esplorato la qualità riscontrata dai cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i servizi sanitari, la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle città, la percezione delle politiche sulla sicurezza e legalità, la sicurezza sulle strade, il trasporto pubblico urbano e ferroviario.