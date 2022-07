VIDEO | Carcere di Sant'Anna: "Sovraffollamento del 20% e poco personale"

Dieci delegazioni istituzionali hanno fatto visita oggi agli altrettanti istituti penali dell’Emilia-Romagna, da Piacenza a Rimini. L'incontro dei componenti di ciascuna delegazione con i vertici amministrativi e della polizia penitenziaria è stata l'occasione per la consegna ai detenuti del vademecum “Codice ristretto".

Realizzato dall’Osservatorio carcere della Camera penale di Bologna (curato degli avvocati Chiara Rizzo e Marco Federico Strozzi) con la collaborazione dello stesso garante regionale, il vademecum ha l’obiettivo di agevolare i detenuti nella conoscenza delle norme che regolano i percorsi di risocializzazione, ma è anche un supporto di rapida consultazione per chi opera in carcere a diverso titolo. Il volume consente ai detenuti di conoscere le possibilità per accedere alle misure alternative, in base agli anni o ai mesi residui di pena.

Presso la Casa circondariale di Sant'Anna a Modenaerano presenti la consigliera regionale Francesca Maletti e i rappresentanti delle Camere penali Rosa Ugolini e Riccardo di Nicola, insieme anche ai rappresentanti delle associazioni attive in ambito carcerario.