VIDEO | Il turismo è in forte ripresa, ma i rimborsi covid restano un tabù

Ben 1865 segnalazioni per oltre 4mila turisti coinvolti: è il volume dell'attività svolta dallo Sportello SOS Turista nel 2021. Mesi ancora complicati per viaggiatori e turisti, molti dei quali sono impegnati nell'ottenere rimborsi per viaggi non effettuati più di due anni or sono. Lo Sportello di Federconsumatori è come noto a carattere nazionale, ma una significativa parte delle persone che si rivolgono a noi sono modenesi ed emiliano-romagnole.

Ieri è stato tratto un bilancio delle attività ed è stata esaminata le tendenze in questa fase, dove alcune trasformazioni sembrano ormai strutturali, e dove, dopo oltre due anni, va segnalata la ripresa di alcune rotte turistiche.

In particolare, incrociando i dati Istat con quelli raccolti dalla stessa Federconsumatori, quest'anno si assiste ad un aumento dei viaggi di ben il 50% sul 2021. Uno scenario che ci riporta su dati simili a quelli del 2019. Cresce soprattutto il turismo internazionale, con un vero e proprio boom del +850% delle prenotazioni da parete di turisti che provengono da paesi extra-UE.

Allo stesso tempo i viaggiatori dovranno fare il conto con l'aumento dei prezzi, in particolare con un +11% previsto sul trasporto aereo e sui servizi ricettivi. Ad esempio, è stimato un aumento fra il 5 e il 12% del noleggio degli ombrelloni in spiaggia e di ben il 67% sul giugno dello scorso anno per il noleggio auto.