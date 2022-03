VIDEO | "Sosport" torna il progetto per sostenere le famiglie e lo sport durante la crisi

Ritorna, anche se con un nuovo nome, il progetto di sostegno all'attività sportiva di base di bambini e ragazzi. “SoSport”, il bando promosso dal Comune di Modena, col sostegno di Fondazione di Modena, Coop Alleanza 3.0 e Bper Banca, è rivolto quest'anno ai ragazzi da 6 a 16 anni, o fino a 26 anni in caso di disabilità. Uno strumento in più per arginare la crisi e sostenere, seppur indirettamente, le società sportive, che stanno attraversando da due anni un periodo molto complesso. Copyright 2022 Citynews