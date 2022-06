VIDEO | Lo spettacolo di luci a Fiorano per i 75 anni della ferrari

Le immagini del lighting show allestito in pista a Fiorano per celebrare l’importante traguardo dei 75 anni dalla fondazione della Casa di Maranello, occasione in cui il circuito di Fiorano si è trasformato in un gigantesco ledwall, composto da 172.000 luci e 1.039.280 punti LED, 89 km di stringhe dinamiche per una superficie complessiva di 112.958,27 mq che ha dato vita a un grandioso spettacolo dedicato a Enzo e alla passione che ha trasmesso alla grande Comunità Ferrari che da Maranello 75 anni fa ha raggiunto ogni angolo del mondo.

L’eccezionale show di luci ha ricevuto la certificazione del GUINNESS WORLD RECORDS® come “Il più grande circuito illuminato a LED”.