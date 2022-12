VIDEO | Uno sportello per i caregiver: per prendersi cura di chi si prende cura

Sono quasi 50 i cittadini, alcuni anche da fuori provincia, che si sono rivolti allo sportello Informacargiver di Modena nei suoi primi due mesi di attività. Il servizio, attivo presso la Casa della Comunità ‘G.P. Vecchi’ in via Levi Montalcini a Modena, si occupa di informare i cittadini che si prendono cura di un familiare anziano o disabile relativamente a benefici, sostegni ed agevolazioni a cui potrebbe accedere, oltre che in merito alla rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali attiva in città sui cui può contare.