VIDEO | 118, riprendono gli stage dei volontari a bordo delle ambulanze

Riprendono, allargandosi a tutti i distretti sanitari modenesi, gli stage dei volontari delle associazioni che operano nell'ambito dell'emergenza-urgenza al fianco dei mezzi dí soccorso del 118 dell'Azienda USL di Modena. L'obiettivo è fare vivere agli stagisti un'esperienza formativa sul campo sotto i consigli esperti di un tutor, valutando l'effettiva capacità di risposta ai più disparati scenari, creando una sinergia concreta con gli operatori sanitari del servizio di emergenza-urgenza.

Dopo il percorso formativo che ogni volontario affronta all'interno della propria associazionr, è possibile passare ad una successiva esperienza di "pratica in riflessione" con il personale sanitario dei Servizio di Emergenza Territoriale (SET) 118. Il periodo di affiancamento per il volontario ha una durata complessiva di 25 ore. L'esperienza permetterà al partecipante di conoscere gli ambienti di Pronto Soccorso, prendere confidenza con il materiale in dotazione alle ambulanze e automediche del SET 118, approfondire strategie e metodologie di valutazione della scena dell'evento e acquisire le capacità per affrontare le principali emergenze attraverso la corretta rilevazione e interpretazione dei principali parametri vitali.

Al termine dello stage il volontario avrà la possibilità insieme al proprio tutor dì analizzare e riflettere sulla propria esperienza di stage e i comportamenti operativi ed emotivi mostrati durante gli interventi in emergenza. Al termine dello stage sarà rilasciato attestato di frequenza e valutazione dell'esperienza.