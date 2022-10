VIDEO | "Strade a misura di bambino", a Modena Est i genitori anticipano le zone di quiete

Strade più sicure e a misura di bambino. È questo l’obiettivo dell’iniziativa europea #streetsforkids e caldamente accolta dai genitori della scuola d'Infanzia di Saliceto Panaro di via della Scienza.

Sensibilizzare automobilisti e non solo alla presenza di una scuola e di bambini che camminano, giocano e sostano lungo la via.

La scuola d’infanzia di Saliceto Panaro infatti si trova in mezzo ad un agglomerato industriale, poco lontana dalla via principale ma più defilata. In una zona priva anche di piste ciclabili e alle volte anche di marciapiedi. Quello che i genitori chiedono con questa piccola dimostrazione davanti alla scuola stessa è una maggiore attenzione anche dei limiti di velocità della zona che spesso non vengono rispettati