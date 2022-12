Marcello Beccati, segretario del Sunia, il sindacato inquilini della Cgil, fa il punto sulla situazione affitti e sfratti a Modena evidenziando le difficoltà dei cittadini in un periodo in cui aumento l'inflazione, aumentano le bollette ma gli stipendi restano gli stessi. mettendo gli inquilini in condizione di dover scegliere se pagare affitti o bollette.