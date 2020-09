VIDEO| Al via la stagione teatrale al Teatro Michelangelo, tanti artisti sul palco

Riprendono gli spettacoli al teatro Michelangelo di Modena nel rispetto delle norme anti-covid.

Come ogni anno il teatro propone generi diversi dalla prosa ai comici, ai concerti e i musical agli spettacoili per la famiglia. La campagna abbonamenti partirà dal 21 di settembre e il calendario degli spettacoli partirà il 10 di novembre con 4 spettacoli di prosa per poi proseguire con nomi famosi quali Enzo Iacchetti, Corrado Augias ma nache Pino Insegno e i PanPers diventati celebri sul web.

Per contrastare la diffusione del covid ed evitare i contagi non saranno messi a disposizione tutti i posti a sedere. Sarà inoltre obbligatorio l'uso della mascherina e la sanificazione delle mani prima di entare in teatro. Inoltre per consentire a tutti di poter assistere agli spettacoli scelti vi sarà la possibilità di estendere a più serate lo spettacolo.