VIDEO| Al via la stagione teatrale 21/22 al Teatro Michelangelo

Riprendono gli spettacoli al teatro Michelangelo di Modena per la stagione 2021/2022.

Come ogni anno il teatro propone generi diversi dalla prosa ai comici, ai concerti e i musical agli spettacoili per la famiglia. La campagna abbonamenti è già partita da luendì 20 settembre

Per contrastare la diffusione del covid ed evitare i contagi non saranno messi a disposizione tutti i posti a sedere. Sarà inoltre obbligatorio l'uso della mascherina e la sanificazione delle mani prima di entare in teatro.Sarà inoltre necessario esibire il Green Pass prima di entrare in sala