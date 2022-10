VIDEO | Test di laboratorio sulle chiocciole: "Sarà un modello complementare per ridurre l'utilizzo dei mammiferi"

Una tesi di laurea che apre nuove frontiere in campo farmacologico. Lo studio dimostrato dalla dott.ssa Zampini, che ha svolto un tirocinio affiancando le dott.sse Cristina Benatti e Veronica Rivi del laboratorio di Neuropsicofarmacologia, gestito dalla prof.ssa Nicoletta Brunello, risponde alle pressanti richieste della società per una ricerca biomedica che limiti il più possibile il ricorso alle diverse specie di mammifero.

Il gruppo di ricerca della prof.ssa Brunello, che comprende anche la prof.ssa Silvia Alboni, la prof.ssa Joan Blom, il prof. Fabio Tascedda e le dott.sse Miriam Ciani, Giovanna Rigillo e Ylenia Toscano, dal 2018 lavora alla caratterizzazione della chiocciola di stagno Lymnaea stagnalis come modello per le Neuroscienze Traslazionali, collaborando con importanti centri di ricerca internazionali come l’Hotchkiss Brain Institute di Calgary e la Vrije Universiteit di Amsterdam.