VIDEO | Ospedale incredulo per l'omicidio di Anna, "In reparto era sempre sorridente"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Sul terribile omicidio di Anna Sviridenko, la 40enne uccisa lunedì dal marito, si esprime anche Claudio Vannini direttore generale dell'Aou di Modena e i colleghi di Anna con la quale lavorava a fianco a fianco in ospedale.

Faceva la spola tra Innsbruck, San Felice e Modena, macinando migliaia di chilometri per conciliare lavoro e famiglia, pur in una situazione conflittualità con il marito, dal quale si era separata ma che continuava a vedere per accompagnare da lui i figli piccoli almeno una volta al mese. Una vita in continuo movimento quella di Anna Sviridenko, la 40enne uccisa lunedì dal marito Andrea Paltrinieri, reo confesso e tratto in arresto dopo aver consegnato il cadavere ai Carabinieri.

La dottoressa di origine bielorussa, medico in Medicina Nucleare, lavorava stabilmente in Austria da tempo, ma seguiva anche la specializzazione in Radiologia a Modena. Aveva trovato casa da due anni nel piccolo centro della Bassa modenese, accanto ad una famiglia di amici

Anche l’Azienda USL di Modena si unisce al cordoglio. Il medico in formazione aveva lavorato sei mesi anche presso la Radiologia dell’Ospedale Ramazzini di Carpi, alla fine dello scorso anno. In reparto è ricordata come una professionista molto capace, preparata e attenta, ed è unanime il dolore e lo sgomento provato nell’apprendere la notizia. “Unitamente a tutti i professionisti dell’Azienda USL – dichiara la Direttrice Anna Maria Petrini - condanniamo fermamente il vile atto perpetrato nei confronti di questa professionista così come di ogni donna vittima di violenza. Continueremo a ribadire in tutti i contesti possibili la necessità di un impegno congiunto di tutte le componenti della nostra Comunità per evitare il ripetersi di questi ignobili gesti e promuovere una cultura del dialogo, del rispetto e della non violenza”.