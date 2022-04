VIDEO | Ticket non pagati e mancate disdette. Brambilla: "Abbiamo oltre 100mila irregolarità"

In merito alle segnalazioni giunte da cittadini e agli articoli di stampa, l’Azienda USL di Modena intende fornire le corrette informazioni su un tema che riguarda due tipi di situazioni: il recupero dei ticket non pagati (anche relativi a errori nell’autocertificazione della fascia di reddito) e l’applicazione delle sanzioni per la mancata (o ritardata) disdetta degli appuntamenti o quando il cambio/spostamento di una prenotazione non sia avvenuto nei termini previsti