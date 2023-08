VIDEO | Trapianto di fegato con tecniche robotiche: "Un gioco di squadra, siamo molto contenti"

Al Centro Trapianti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena è stata scritta un’altra pagina di grande importanza per la cura dei pazienti oncologici. Una donna affetta da tumore del colon con metastasi al fegato è stata sottoposta con successo, lo scorso 14 luglio, a trapianto di fegato da donatore vivente. Sia il donatore che la ricevente stanno bene e sono stati dimessi in ottime condizioni generali rispettivamente dopo tre e sei giorni dall’intervento.

Si tratta del primo caso in Europa di Trapianto di Fegato da donatore vivente con prelievo eseguito con tecnica totalmente robotica per metastasi epatiche da tumore del colon. Il connubio tra innovazione tecnologica e ricerca oncologica ha reso possibile questo intervento di straordinario impatto nelle cure dei pazienti affetti da tumore del colon con metastasi al fegato. Il trapianto è stato eseguito nell’ambito del protocollo sperimentale LIVERMORE, dedicato ai pazienti con metastasi epatiche da adenocarcinoma del colon non suscettibili di resezione chirurgica.