VIDEO | Zanzare "in trappola" per mappare le malattie, monitoraggio costante

Mai come nella stagione in corso è importante continuare la raccolta dei campioni di zanzare per verificare l’eventuale presenza negli insetti del virus West Nile. Proprio in questo periodo estivo, il campionamento e il conseguente ritrovamento del virus, hanno permesso di incrementare in alcune province come quella modenese - su indicazione della Regione Emilia-Romagna e con la collaborazione dei Comuni - le misure atte a prevenire il rischio di malattia nell’uomo, come l’esecuzione di trattamenti adulticidi in luoghi all’aperto frequentati da persone fragili.