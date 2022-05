VIDEO | Gucci e Unimore insieme per due nuovi corsi di laurea

La digitalizzazione delle relazioni economiche genera dati, la cui analisi promette insight preziosi per le decisioni manageriali in ogni settore, anche quelli dell’eccellenza del Made in Italy.

Questa è la prima sfida per il manager di domani: conoscere i dati, saperli analizzare, trarne informazioni utili a prendere decisioni sempre più data-driven. In questo ambito Unimore e Gucci siglano un accordo e l’Amministratore delegato dell’azienda di moda Marco Bizzarri incontra studenti/esse dell’Ateneo per un dialogo