VIDEO | "Numeri positivi grazie alla collaborazione di tutti" Il Ministro Speranza in visita all'Hub di Modena

"Numeri molto incoraggianti" con queste parole il Ministro della Salute Roberto Speranza ha aperto questa mattina la visita all'hub vaccinale di Modena.

Dopo la visita all'hub vaccinale il Ministro ha voluto porre l'attenzione sull'importanza della campagna vaccinale come soluzione alla pandemia ancora in corso, ringraziando tutti coloro che stanno lavorando per renderla possibile.