Attenzione: non sarà possibile iscriversi a più date. Salvo esaurimento posti le prenotazioni si chiuderanno alle ore 12 del giorno della vaccinazione.

Occorre collegarsi alla pagina www.ausl.mo.it/vaccino-covid- quarta-dose-serale , scegliere una delle date disponibili e indicare il proprio codice fiscale e i dati anagrafici; una volta completata la prenotazione si riceve una mail Ausl con le informazioni sull’accesso e la modulistica, ed un codice identificativo che potrà servire anche per l’annullamento della prenotazione.

Possono prendere parte alle somministrazioni serali tutti i cittadini dai 60 anni di età domiciliati in provincia di Modena.

Al Punto vaccinale di Modena (Strada Minutara 1), si è tenuto ieri il primo dei sei appuntamenti con le vaccinazio ni "by night", l'iniziativa dedicata alla somministrazione serale della quarta dose agli over60 su prenotazione, modalità aggiuntiva rispetto al progressivo invio agli aventi diritto degli SMS con l'indicazione di giorno, luogo e ora della vaccinazione.

VIDEO | Vaccinazioni "by night", oltre duemila appuntamenti aggiuntivi per gli over 60