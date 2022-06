Crisi economica e investimenti: i vantaggi di affidarsi ad un istituto di credito

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra crisi economiche, gli strascichi della pandemia e la guerra sempre più cittadini vogliono tutelarsi e scelgono di affidarsi ad un istituto di credito. Avere infatti qualcuno cui fare riferimento, un consulente che parla lo stesso linguaggio dei mercati può aiutare notevolmente un cittadino a muoversi in questo campo.

Per SANFELICE 1893 Banca Popolare la mission è proprio questa: aiutare il cliente in tutte le fasi, ascoltarne i dubbi e condividerli per poi suggerire i migliori strumenti in base alle singole esigenze di ognuno in un piano totalmente personalizzato.

“I clienti hanno bisogno di semplicità e di comprendere le informazioni.- dichiara il responsabile dell’area commerciale, Federico Mazzoli- Al momento e in questo periodo storico così particolare e complesso proponiamo una serie di manovre finanziarie stando attenti al fenomeno inflattivo che in parte ha già colpito i mercati e che sicuramente li colpirà ancora, inoltre prestiamo molta attenzione a tutte le dinamiche ESG ossia a tutte quelle forme di investimento che tengono in grande considerazione tutte le nuove tematiche legate all’ambiente, alla socialità e alla sostenibilità di ogni investimento ”