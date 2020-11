VIDEO | Vasco a fianco di Porta Aperta per la "Cena del Futuro"

La cena del futuro, un pasto che fa bene al cuore nella sicurezza della propria dimora - Ecco che i cuori, le menti e le braccia di Associazione Futuro, Porta Aperta e Bibendum Group si uniscono per dare vita ad una iniziativa di speranza, una cena di beneficenza servita e imbandita direttamente nelle case dei modenesi, da condividere con i propri cari e non solo.

La cena si può acquistare entro il 4 Dicembre, sarà distribuita tra l’11 ed il 12 Dicembre oppure sarà possibile effettuare il ritiro a Modena presso la sede di Bibendum in via Natalia Ginzburg 45. Ma c’è una novità! Se gradito, il 12 Dicembre si potrà condividere online il pasto con tutti gli altri partecipanti, occasione preziosa per scambiarsi auguri di Natale (e in fondo non si è mai troppi per una cena virtuale!)

Il servizio di prenotazione è attivabile sulla piattaforma Bibendum ristoro-bibendum.myshopify.com dove poter acquistare la propria cena entro il 4 dicembre 2020 .