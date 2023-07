VIDEO | 11 progetti di inclusione: "Un altro tassello fondamentale per Modena"

Aut Aut Modena Aps, Ideando Aps, Il Tortellante Aps, Intandem società cooperativa sociale, Mo.Ba Lab One Asd, Ness1 Escluso Ets, Nordoff Robbins Italia, Scuola di pallavolo Anderlini Asd e Domus assistenza società cooperativa sociale. Sono queste le associazioni che cha hanno aderito alla firma dei due documenti per realizzare 11 progetti sperimentali finalizzati all’inclusione lavorativa e sociale di persone con disturbo dello spettro autistico attraverso il coinvolgimento di enti del terzo settore.

Dalla musicoterapia alla produzione di pasta fresca, dalla pratica sportiva alle mansioni in ufficio, le attività in programma sono strutturate per offrire abilità e competenze in contesti sociali e professionali, attraverso la gestione delle emozioni e la valorizzazione della creatività delle persone coinvolte.

Le attività prenderanno avvio da settembre e saranno precedute da una formazione degli operatori, finalizzata a fornire conoscenze di base introduttive all’autismo e all’analisi del comportamento, contestualmente a strategie di insegnamento di specifiche abilità, condotte sia individualmente che collettivamente.