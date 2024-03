VIDEO | Accademia Militare e Macron insieme per una nuova linea di abbigliamento tecnico

All’interno del Palazzo Ducale di Modena è stato presentato l’accordo di co-branding tra Macron ed Esercito Italiano. L’accordo prevede una linea di abbigliamento che abbina innovazione tecnica e qualità dei capi Macron allo stile, eleganza e ricercatezza del design. Un primo step di quella che si pone come una collaborazione duratura al servizio delle esigenze tecniche e di performance degli atleti dell’Esercito.

Macron Hero e stella dell’Esercito Italiano sono dunque presenti nella ‘Capsule Collection’ co-branded presentata oggi a Modena. La collezione comprende una serie di capi per il running, il training e il tempo libero. Canotte e t-shirt con ampia scelta di colori (grigio chiaro e scuro, giallo ocra, azzurro, bianco e nero, acqua marina); short, maglie a collo alto, felpe che abbinano nero e giallo fluo per gli uomini, nero e corallo per le donne. Tutti i capi sono caratterizzati da grafiche ricercate e realizzati con tessuti high-tech, pratici, confortevoli e altamente performanti. All’interno della collezione anche alcune t-shirt con grafica tricolore declinata in più forme e realizzate in cotone sostenibile.

“Abbinare il Macron Hero all’emblema dell’Esercito è per noi motivo di grande orgoglio. Siamo un’azienda italiana e questo progetto di co-branding con un’Istituzione storica del nostro Paese è prestigioso e molto stimolante. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Insieme abbiamo realizzato questa linea di abbigliamento esclusiva che insieme alla qualità e tecnicità dei capi vuole rappresentare l’identità italiana con stile ed eleganza”.

“Nell’ambito delle attività di licensing, la policy dell’Esercito Italiano prevede l’accostamento del proprio brand ad aziende italiane rinomate per accrescere il posizionamento e il value del marchio con lo scopo di entrare nei cuori dei giovani attraverso brillanti iniziative di marketing. In tale contesto, Macron rappresenta indubbiamente l’eccellenza italiana dello stile, del design e dell’innovazione nell’abbigliamento tecnico sportivo. Oggi, grazie a Difesa Servizi SpA, che ha reso possibile l’accordo di licenza appena sottoscritto, siamo qui a celebrare un evento dalla grande importanza per l’Esercito”, ha concluso il Generale Greco.

“L’attività di valorizzazione dei brand delle Forze Armate è uno degli asset più iconici per Difesa Servizi che negli anni è cresciuto sia in termini di visibilità sia in termini economico – finanziari. Il mercato ci guarda con interesse, specie per la formula del co-branding, e la firma dell’accordo siglato oggi lo dimostra. L’Esercito in particolare ha creduto fin da subito nel progetto e gli ottimi risultati raggiunti, in pochissimo tempo, sono merito di una grande determinazione e di un grande impegno della Forza Armata che oggi ringrazio, anche a nome dell’Amministratore Delegato Luca Andreoli.” ha dichiarato il Tenente Colonnello Angelo Carusone nel suo intervento.