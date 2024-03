VIDEO | Corsi da pilota, riprese del film Ferrari e open day: cosa c'è da scoprire all'Aeroporto di Marzaglia?

Il rinnovato aeroporto di Marzaglia situato in Via dell'Aeroporto 140, location di alcune riprese del Film Ferrari, e sede dell’Aero Club Modena apre le sue porte alla cittadinanza in uno straordinario Open day.

L'Aeroporto di Modena è un piccolo aeroporto situato a circa 10 km dalla città di Modena. In origine sin dal 1920 circa la sua collocazione era l'attuale parco Ferrari di Modena ma con l’espandersi della città la necessità fu quella di spostarlo in una zona più tranquilla e dove vi fosse lo spazio necessario. La scelta ricadde quindi sulla vicina località di Marzaglia. Negli anni ’60- ’70 si viene quindi a formare l’attuale aeroporto con annessa la Scuola di Volo.

L’iniziativa e l’open day

L'appuntamento per la cittadinanza è fissato per domenica 7 aprile. L'Open day sarà un'occasione unica per conoscere il mondo del volo e l’aeroporto, provando un'esperienza di volo a tu per tu con i piloti dell'Aero Club Modena. Saranno anche presentati da “Modena Flight Academy” i corsi di volo per aspiranti piloti dilettanti e professionisti, in partenza nel 2024.

A partire dalle 9.30 del mattino sarà possibile incontrare i piloti, effettuare direttamente voli sia per aspiranti piloti che per semplici appassionati del mondo del volo o curiosi, e toccare con mano il mondo dell’aeromodellismo e vedere da vicino aerei da acrobazia.