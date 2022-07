VIDEO | Al lavoro per digitalizzare antichi manoscritti,sinergia tra Aut Aut e Gallerie Estensi

Parte in luglio presso le Gallerie Estensi un importante progetto di digitalizzazione delle collezioni della Biblioteca Estense universitaria di Modena realizzato grazie al lavoro di un gruppo giovani adulti con autismo tra i 17 e i 29 anni. I ragazzi, dal mese di settembre a oggi, dopo un periodo di formazione, hanno lavorato in Biblioteca entrando - per la prima volta in Italia – a contatto con il patrimonio artistico di un grande museo per partecipare attivamente a un laboratorio di digitalizzazione documentale di una straordinaria collezione di manoscritti: la raccolta Campori.

Nel progetto, che si concluderà a dicembre 2022, è stata inserita la metadatazione delle oltre 5.000 schede stampate nei due cataloghi del Fondo Campori, editi nel 1875 e 1886, relativi alla collezione di codici manoscritti ed autografi del marchese Giuseppe Campori. Finora si disponeva del formato PDF, per la consultazione online, possibile solo scorrendo le pagine a video, senza possibilità di indicizzazione o ricerche testuali. I giovani autistici, hanno realizzato la metadatazione delle schede, con inserimento dei parametri identificativi, in particolare le segnature, aggiunte a mano sul catalogo cartaceo e del testo che compone ciascuna scheda. I dati così digitati sono stati raccolti in un archivio Excel ed inviati periodicamente ai referenti della Biblioteca.

Realizzato in collaborazione con l’associazione Aut Aut Modena, nell’ambito del grande piano della biblioteca digitale delle Gallerie Estensi, il progetto vuol essere un’esperienza che coniuga cultura e disabilità, lavoro e inclusione, patrimonio storico artistico e moderne tecnologie di condivisione.