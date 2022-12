VIDEO | Aldo, Giovanni e Giacomo al Cinema Victoria per il nuovo film "Il Grande Giorno"

Aldo Giovanni e Giacomo al Cinema Victoria di Modena per presentare il loro nuovo film “Il grande giorno”, che vede il ritorno sugli schermi italiani del popolare trio comico con una divertente commedia che rimanda, per atmosfere e richiami, alle loro principali pellicole cult.

Nelle sale cinematografiche dal 22 dicembre, “Il grande giorno”, oltre alla collaudata presenza del trio comico vanta la regia di Massimo Venier ed è prodotto da Emanuela Rossi per Agidi Due, in collaborazione con Medusa Film.

La nuova commedia del popolare trio si svolge in una grande villa sul lago di Como destinata ad accogliere il matrimonio di Caterina ed Elio, i cui rispettivi padri sono Giacomo e Giovanni. Amici da una vita, i due genitori non badano a spese e organizzano una festa che durerà tre giorni. Giorni in cui avranno l’occasione di incontrare il nuovo compagno dell’ex moglie di Giovanni: Aldo. L’uomo scatenerà una serie di esilaranti incidenti che metteranno a dura prova la vecchia amicizia dei due, i loro matrimoni e altre certezze, obbligandoli così a fare i conti con la propria vita e con il coraggio che richiede la felicità.