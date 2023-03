VIDEO | Alessandro Borghi e il regista Michele Vannuci al Victoria per l'uscita di "Delta"

Il regista Michele Vannucci e l'attore Alessandro Borghi hanno incontrato, nella serata di lunedì 20 marzo, il pubblico presente in sala in occasione del tour di presentazione del film DELTA che toccherà molte città italiane, e per l’occasione il film, che uscirà nelle sale il 23 marzo, è stato proiettato in anteprima.

Delta è un film ambientato sul Delta del Po, luogo di litigi tra bracconieri e pescatori, e racconta lo spietato duello tra Osso ed Elia. Osso ha intenzione di proteggere il fiume dalla pesca indiscriminata praticata dalla famiglia Florian che è in fuga dal Danubio. Elia che è insieme ai Florian, conosce molto bene quei luoghi perché c'è nato. Tra le fitte nubi del Delta, Osso ed Elia investiti dalla brama di vendetta saranno i protagonisti di un violento scontro che porterà alla luce la loro vera natura.