VIDEO | Anziani soli e fragili. Ecco spiegato il "Giro di Briscola" nel dettaglio

I comuni montani dell’Unione del distretto ceramico, in particolare quelli di Palagano, Prignano sulla Secchia, Frassinoro e Montefiorino, presentano il progetto “un giro di briscola – attività itineranti di socializzazione rivolte ad anziani del territorio montano”, finanziato con il contributo dei fondi Pnrr per 220mila euro, con lo scopo di contrastare il fenomeno della solitudine della popolazione anziana, particolarmente diffuso nelle zone montane, grazie ad un intervento di supporto domiciliare in grado di favorire la permanenza dell’anziano nel proprio contesto di vita.

In particolare il progetto, che prevede una spesa complessiva di 220mila euro in tre anni, ha come idea quella di stimolare gli anziani ad uscire di casa, offrendo loro attività aggregative e ricreative guidate, finalizzate a promuovere il benessere dell'anziano e il mantenimento delle sue relazioni sociali. Presso luoghi allestiti ad hoc si offriranno alle persone anziane residenti nei quattro comuni dell'area montana dell'Unione dei Comuni del distretto Ceramico occasioni di socializzazione e di stimolazione cognitiva, utile per la prevenzione dei disturbi di memoria, progettate e realizzate da operatori con specifiche competenze di natura socio assistenziale e riabilitativo.

Per i sindaci promotori del progetto «a dispetto di alcune ricostruzioni mediatiche, si tratta di un’iniziativa che promuove la socialità della popolazione anziana dei nostri territori promuovendo modelli di vita che favoriscano l’inclusione di una fascia d’età particolarmente fragile nelle proprie comunità d’appartenenza. “Un giro di briscola” - proseguono i sindaci – intercetta fondi Pnrr dedicati specificatamente ad azioni sociali, senza quindi sottrarre un solo euro ad altre linee di finanziamento».

I promotori del progetto sono Fabio Braglia, sindaco di Palagano, Mauro Fantini sindaco di Prignano sulla Secchia, Maurizio Paladini sindaco di Montefiorino e Oreste Capelli sindaco di Frassinoro.