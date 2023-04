VIDEO | Attività motoria adattata per i detenuti: "Un modo per migliorare la detenzione per tutti"

Si tratta di un progetto unico nel suo genere in Emilia-Romagna (particolarmente innovativo anche a livello nazionale) e rientra nelle azioni di promozione della salute in carcere che vedono figure professionali inserite nell’equipe di Medicina penitenziaria con lo specifico obiettivo di promuovere salute, in un contesto come quello del carcere dove le persone sono più vulnerabili.

Le prime attività sono iniziate nel 2021 dall’esigenza di consentire anche ai detenuti con patologie croniche di poter praticare attività fisica durante la detenzione al pari di altre persone che praticano sport in carcere grazie a varie associazioni.

Già da tempo la Medicina dello Sport offre un percorso di attività motoria adattata per le persone con patologie croniche in base ad uno specifico protocollo regionale e lo stesso tipo di percorso è stato proposto nella Casa circondariale di Modena e nella Casa di reclusione di Castelfranco Emilia.