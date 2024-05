VIDEO | Il fascino senza tempo del Ballo delle Debuttanti di Modena: "Un sogno per molte giovani ragazze"

Come in un sogno o meglio come e in una vera favola. È così che alcune delle debuttanti che hanno partecipato nella serata di ieri 17 maggio al tradizionale ballo, hanno raccontato questa particolare esperienza.

Il sogno di danzare rigorosamente in abito bianco, dopo mesi di prove di ballo, con il proprio cavaliere nella bellissima cornice dell'Accademia militare di Modena, un tempo palazzo della famiglia d'Este.