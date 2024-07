VIDEO | "Be Part Of It": la nuova campagna per promuovere il Sito Unesco di Modena

Trovarsi di fronte a tanta bellezza e armonia non può che far nascere il desiderio di prendere parte a un così grande disegno. Questo è il messaggio di "Be Part Of It", la nuova campagna digitale di promozione del sito Unesco di Modena, che racconta e valorizza il Duomo, la Ghirlandina e Piazza Grande utilizzando tecniche e linguaggi propri della città creativa per le Media Arts.

"Be Part Of It" invita a partecipare alla bellezza artistica di Modena, promettendo che la magnificenza della città e del suo patrimonio conquisteranno l'osservatore. La campagna, caratterizzata da un forte impatto visivo e creativo, è realizzata con la tecnica del camouflage tipica del bodypainting, portando i soggetti protagonisti a diventare letteralmente parte del patrimonio artistico della città.

La campagna, coordinata dal Servizio Promozione della Città e Turismo del Comune di Modena in collaborazione con i Musei del Duomo e del Coordinamento Sito Unesco del Museo Civico, è stata presentata il 3 luglio in Municipio. Hanno partecipato Andrea Bortolamasi, assessore a Cultura, Industrie culturali e creative, Turismo e Promozione della città, Francesca Piccinini, responsabile del Coordinamento Unesco, Giovanni Bertugli, dirigente del Servizio Turismo del Comune di Modena, Francesco Ferro, amministratore delegato di Integra Solutions, e (in videocollegamento) la bodypainter Federica Cavicchio.

Obiettivi della Campagna

La campagna "Be Part Of It" nasce dall'idea che il riconoscimento di Modena come patrimonio mondiale Unesco rappresenta un elemento distintivo e valorizzante per la città. Questo progetto mira a incrementare il posizionamento di Modena come meta del turismo artistico, culturale e del city break, arricchendo le proposte nei segmenti arte e cultura, enogastronomia, motori e Appennino.

Avviata a marzo con una fase di diffusione del brand turistico Modena Patrimonio Mondiale, la campagna proseguirà fino a ottobre 2025. La strategia include promozioni online sui maggiori canali digitali, social media, piattaforme video e motori di ricerca. Verranno inoltre coinvolti i turisti con contenuti digitali specifici e attivazioni interattive sui canali social di VisitModena.

Esperienze e Prenotazioni Online

Sul sito visitmodena.it è disponibile una sezione dedicata alle esperienze correlate ai siti turistici del Patrimonio Mondiale Unesco, tutte prenotabili online, tra cui la formula "I Tesori del Duomo" e il nuovo Modena city tour.

Al centro della campagna ci sono anche i Musei del Duomo, che rientrano nell’area di rispetto del sito Unesco e che oggi offrono ai visitatori un’esperienza ancora più completa, anche grazie alle recenti installazioni multimediali e interattive affidate a tecnologie digitali. L’iniziativa si inserisce all’interno di una più ampia cornice di “Valorizzazione e promozione del patrimonio Unesco e delle Media Arts” che intende anche sviluppare servizi capaci di attrarre il target giovani grazie all’utilizzo di innovativi strumenti offerti dalla tecnologia a integrazione delle componenti culturali (Media Arts).

Performance di Bodypainting

In maggio, la campagna ha incluso una sessione live di bodypainting in Piazza Grande, dove Francesca Cavicchio ha rappresentato il Duomo di Modena sulla camicia di un giovane ragazzo.

L’immagine che rappresenta il turista come parte del Duomo di Modena è stata realizzata nel mese di maggio con una sessione all’aperto in piazza Grande.

Nel cuore del centro storico di Modena è stata allestita una postazione con tavolo, colori e pennelli dove Francesca Cavicchio ha rappresentato, sotto lo sguardo incuriosito dei passanti, il Duomo di Modena, su un’insolita tela: la camicia di un giovane ragazzo intento ad ammirare uno dei monumenti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, nonché uno dei più amati simboli della città.

Ci sono volute più di cinque ore di lavoro per rappresentare il dettaglio di loggette e arcate cieche, creando una “fusione” tra persona e monumento e azzerando i volumi di entrambi.

L’opera risultante è diventata uno dei soggetti della campagna e, accanto a questo, con lo stesso effetto ne sono stati realizzati altri che saranno rivolti a turisti e visitatori nazionali, con particolare attenzione a quelli provenienti dalle regioni confinanti.

Artista per passione e professione, Francesca Cavicchio nel 2011, a quarant’anni, ha lasciato il proprio impiego in azienda per dedicarsi completamente alla pittura sul corpo. Forte della sua laurea al Politecnico di Torino in disegno industriale, la painter di origine piemontese con i suoi dipinti impressi sui corpi ha ottenuto numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero, tra cui il titolo di campionessa mondiale di Art & Body Painting.

Il progetto di brand e comunicazione, coordinato dal Servizio Promozione della Città e Turismo in collaborazione con Modenatur, è realizzato da Studiowiki e Integra Solutions. Entrambe le agenzie hanno creato una campagna ad alto impatto creativo, finanziata interamente dal ministero del Turismo.