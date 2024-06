VIDEO | "La Bellco è casa nostra" in oltre mille in corteo a Mirandola

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Oltre mille se non addirittura di più i manifestanti tra lavoratori Bellco cittadini e sindacalisti, che questa mattina dalle ore 9:00 si sono dati appuntamento a Mirandola presso il piazzale dell'ex stazione delle corriere per dare avvio ad un corteo per protestare contro il licenziamento di 350 lavoratori.

Il lungo cordone, decorato da bandiere delle sigle sindacali, striscioni e cartelli, è partito dal piazzale percorrere tutta la circonvallazione di Mirandola fino a terminare in piazza della costituente dove sindacalisti e sindaci dell'area Nord hanno preso la parola.

Anche il ministero delle Imprese e del Made in Italy guidato da Adolfo Urso segnala di seguire "attentamente" la situazione della Mozarc-Bellco di Mirandola, dopo che i vertici hanno annunciato di voler chiudere la parte produttiva dello stabilimento. "Come già avvenuto per le vicende di Marelli e La Perla in Emilia-Romagna, il ministero - si legge in una nota del Mimit- è pronto a mettere in campo ogni azione utile a individuare una soluzione industriale che garantisca la salvaguardia dell'occupazione e della produzione".