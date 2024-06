VIDEO | "Performance straordinarie su tutto il territorio" la soddisfazione di Bonaccini per le elezioni

Un'elezione senza storia. O per meglio dire con una grande storia di successo, oltre le aspettative che comunque lo davano come grande favorito. Massimo Mezzetti è il nuovo sindaco sotto la Ghirlandina, con una percentuale di consensi pari al 63,81%. Un risultato reso possibile in primo luogo dalla crescita del Partito Democratico, ma anche dalla composizione di una coalizione numerosa che complessivamente ha fatto aumentare i voti del centrosinistra rispetto a 5 anni fa.

A Sassuolo di fa festa per Matteo Mesini. Il giovane candidato strappa il comune al centrodestra, con Menani che si scontra con un flop inaspettato. Cambia il colore politico sotto il Campanone

Numeri definitivi anche da Mirandola. La ripresa della sinistra porta al ballottaggio l'amministrazione uscente guidata dalla candidata Letizia Budri, con uno scenario verosimilmente molto favorevole a Carlo Bassoli

Dati definitivi anche a Carpi, dove la vittoria di Riccardo Righi era già artrivata come certezza a metà pomeriggio. Il nuovo sindaco di centrosinistra passa senza bisogno del ballottaggio