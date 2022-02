VIDEO | Centro vaccinale ospedaliero: "Frequenti tachicardie e reazioni allergiche, tutte risolte"

Intervista al dottor Vanni Borghi, per quarant’anni infettivologo del Policlinico, che dal gennaio 2020 – quando è andato in pensione – ha svolto attività di volontario in clinica di Malattie Infettive e, dal gennaio 2021, al punto vaccinale ospedaliero. Qui trovano ad attenderli un pool di specialisti: infettivologi, cardiologi, pneumologi, rianimatori, specialisti in Igiene e in Medicina del Lavoro che prendono in carico il paziente, studiano il caso e mettono in atto tutte le profilassi, qualora necessarie, affinché la vaccinazione venga effettuata nella massima sicurezza.