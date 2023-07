VIDEO | Caldo estremo: "Nessuna situazione di emergenza al Pronto Soccorso. Continuare a tutelarsi"

Nonostante il caldo estremo degli ultimi giorni, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Baggiovara, non si registrano accessi particolarmente in aumento dovuti proprio alle alte temperature.

Il consiglio è sempre quello di evitare le ore più calde della giornata per uscire e per fare attività sportiva, ricordandosi di bere molta acqua soprattutto durante gli allenamenti. Per la popolazione più anziana che assume farmaci il consiglio è quello di valutare, insieme al proprio medico curante, l'eventuale rimodulazione della terapia dei farmaci per la pressione.