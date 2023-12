VIDEO | "Centro città non sicuro e timore a camminare da soli" i risultati del sondaggio sulla sicurezza

E'stato pubblicato il sondaggio sulla sicurezza a Modena di U.Di.Con. fatto con lo scopo di avere un riscontro da parte dei cittadini emiliano-romagnoli, residenti (o domiciliati) in uno dei capoluoghi di provincia regionali, sulla percezione della sicurezza urbana all’interno della propria città.

Per il 77,4% degli intervistati, Modena è meno sicura rispetto all’anno scorso. Basta questo dato per dare la misura di come i cittadini vivono il problema sicurezza sulla propria pelle. Il risultato fa parte del sondaggio online lanciato da U.Di.Con. Emilia-Romagna, che ha voluto esplorare il punto di vista della popolazione, le esperienze e le possibili soluzioni