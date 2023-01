VIDEO | Cinghiale cade nel fiume Panaro, salvato dai volontari del Pettirosso

E' di poche ore fa il salvataggio di un cinghiale in località Casona di Marano sul Panaro. L'animale pare fosse caduto ne fiume panaro proprio in prossimità del ponte di Casona, non riuscendo più ad uscire dall'alveo del fiume. Così i volontari del Centro Fauna selvatica il Pettirosso sono intervenuti per recuperare l'animale e portarlo al sicuro.

"I cinghiali - dichairano dall'Associazione- oramai al centro dell'ipocrisia collettiva, pagano il prezzo più alto, mentre l'uomo che li ha incrociati (illegalmente) ibridandoli perché diventassero più prolifici, ancora oggi rischiano solo una sanzione."